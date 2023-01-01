WebCatalog
edclub

edclub

edclub.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من edclub على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

دورات مجانية بأعلى جودة من خلال منصة التعلم الأكثر روعة.

الموقع الإلكتروني: edclub.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ edclub. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Unreal Online Learning

Unreal Online Learning

unrealengine.com

Qualifyed.ai

Qualifyed.ai

qualifyed.ai

Kodacy

Kodacy

kodacy.com

AdaptiveU

AdaptiveU

adaptiveu.io

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Blendtuts

Blendtuts

blendtuts.com

Stanford Online

Stanford Online

online.stanford.edu

LearnDash

LearnDash

learndash.com

Kaboompics

Kaboompics

kaboompics.com

VROOK

VROOK

vrook.co

Eduonix

Eduonix

eduonix.com

KnowledgeHut

KnowledgeHut

knowledgehut.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية