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الموقع الإلكتروني: learndash.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LearnDash على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أقوى نظام لإدارة التعلم على الووردبريس. قم بإنشاء دورات احترافية وجذابة ببضع نقرات فقط.

الموقع الإلكتروني: learndash.com

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