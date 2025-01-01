بدائل - LearnDash

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemy هو تطبيق تعليمي يتيح للطلاب الوصول إلى دورات متنوعة عبر الإنترنت لتعزيز المهارات وتعلم موضوعات جديدة.

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroom هو خدمة ويب مجانية من جوجل تسهل إنشاء وتوزيع وتصحيح الواجبات بين المعلمين والطلاب، مما يعزز التواصل والتعاون التعليمي.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi هي منصة شاملة تساعد المبدعين ورواد الأعمال في بناء وإدارة الأعمال الرقمية، بما في ذلك الدورات التعليمية والمجتمعات والأحداث الحية.

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

تطبيق التعلم العظيم يوفر محتوى تعليمي مجاني عبر الإنترنت يساعد الأفراد على تطوير المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح المهني.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

Datacamp هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للمبتدئين والمحترفين، مع تمارين عملية وشهادات انتهاء.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في مجالات الإبداع مثل التصميم والتصوير، حيث يسهل التعلم الذاتي وتطبيق المهارات من خلال المشاريع.

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networks هي منصة لبناء وإدارة المجتمعات عبر الإنترنت، تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى ودورات وبيع منتجات دون رسوم معاملات.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يوفر أدوات للتدريس والتعلم عبر الإنترنت، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachable هي منصة لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت، تمكّن المعلمين من بناء وإدارة وبيع محتواهم التعليمي بسهولة.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace هو نظام شامل لإدارة التعلم يقدم تجارب تعليمية مخصصة للمدارس، التعليم العالي، والتدريب المهني عبر الإنترنت.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepik هي منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم دورات تفاعلية في مجالات متعددة، بما في ذلك البرمجة، وتسمح بالتعلم الذاتي والتقدم بمعدل الشخص.

Cengage

Cengage

cengage.com

يقدم تطبيق Cengage موارد تعليمية وأدوات للدراسة، مما يمكّن الطلاب من الوصول إلى المحتوى الأكاديمي وإدارة مهامهم الدراسية بسهولة.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS هو نظام لإدارة التعلم يوفر أدوات لإنشاء المحتوى وإدارته، مع إمكانية تخصيص وميزات اجتماعية لتعزيز تجربة التعلم.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

its learning

its learning

itslearning.com

تطبيق it’slearning منصة لإدارة التعلم عبر الإنترنت، تمكّن المعلمين من تنظيم المحتوى، وتتبع تقدم الطلاب، وتوفير تجارب تعليمية تفاعلية.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkific منصة لإنشاء وإدارة الدورات والمجتمعات عبر الإنترنت، توفر أدوات سهلة لإنشاء المحتوى والتفاعل مع المتعلمين.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.

Sana AI

Sana AI

sana.ai

سانا هي منصة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمؤسسات الوصول إلى المعرفة ومشاركة المحتوى وأتمتة المهام الإدارية.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS هو نظام إدارة تعلم سحابي يساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص قابلة للتخصيص.

Nas.io

Nas.io

nas.io

تطبيق Nas.io يتيح إنشاء عضويات، منتجات رقمية، فعاليات مدفوعة، والمزيد، مصمم لدعم الأعمال التي تقودها المجتمعات.

TrainerCentral

TrainerCentral

trainercentral.com

TrainerCentral هو تطبيق آمن لتدريب المدربين، يساعد في إدارة العملاء وبرامج التدريب بكفاءة مع أدوات للتعاون وتتبع التقدم.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie هو تطبيق يساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية وتوزيع المهام، وتقديم الملاحظات، وتعزيز التعاون بين الطلاب.

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloud هي منصة تعليمية تفاعلية لتدريب تكنولوجيا المعلومات و DevOps، تقدم دورات تدريبية ومختبرات عملية لتطوير المهارات التقنية.

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

التعليم المثالي هو منصة تعليمية تقدم موارد عبر الإنترنت تدعم المعلمين والطلاب من خلال أدوات تقييم وتقارير متقدمة لتحسين التعلم.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn هي منصة سحابية لإدارة المعرفة والتعلم في الشركات، تتيح إنشاء دورات تفاعلية وتتبع تقدم المستخدمين.

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