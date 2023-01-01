مع ecloud كامتداد لنظام التشغيل /e/OS، لديك كل ما تحتاجه لإنجاز الأمور أثناء التنقل. تعمل هذه الخدمات عبر الإنترنت، والتي تشمل محرك البحث الخاص بنا ومنصة البريد الإلكتروني والتخزين السحابي من بين أشياء أخرى، على إنشاء بيئة فريدة محسنة للخصوصية. كما هو الحال مع نظام التشغيل الخاص بنا، فقد اخترنا بعناية أفضل التقنيات مفتوحة المصدر المتوفرة لتزويد مستخدمينا بتجربة سلسة متعددة المنصات.

الموقع الإلكتروني: ecloud.global

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