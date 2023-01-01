WebCatalog
ecloud

ecloud

ecloud.global

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ecloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مع ecloud كامتداد لنظام التشغيل /e/OS، لديك كل ما تحتاجه لإنجاز الأمور أثناء التنقل. تعمل هذه الخدمات عبر الإنترنت، والتي تشمل محرك البحث الخاص بنا ومنصة البريد الإلكتروني والتخزين السحابي من بين أشياء أخرى، على إنشاء بيئة فريدة محسنة للخصوصية. كما هو الحال مع نظام التشغيل الخاص بنا، فقد اخترنا بعناية أفضل التقنيات مفتوحة المصدر المتوفرة لتزويد مستخدمينا بتجربة سلسة متعددة المنصات.

الموقع الإلكتروني: ecloud.global

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ecloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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