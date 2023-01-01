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eBay Belgium

eBay Belgium

ebay.be

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من eBay Belgium على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

على موقع eBay.be يمكنك شراء وبيع، جديد أو مستعمل: الإعلانات المبوبة، الإلكترونيات، السيارات، الكتب، أقراص DVD، التذاكر. Sur eBay.be في السوق وخلف الكواليس، جديد أو 2èmemain. العقارات، ليفر.

الموقع الإلكتروني: ebay.be

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eBay Belgium. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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