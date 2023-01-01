WebCatalog
MediaMarkt.be

MediaMarkt.be

mediamarkt.be

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MediaMarkt.be على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ميدياماركت بلجيكا هل تبحث عن هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو كاميرا أو جهاز منزلي جديد؟ حدد اختيارك بسرعة على MediaMarkt.be أو في المتاجر! ✓توصيل مجاني يبدأ من 50 يورو ✓استلام من المتجر ✓ضمان أقل الأسعار هل تبحث عن هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو جهاز صور أو جهاز إلكتروني جديد؟ اقرأ المزيد عن اختيارك على MediaMarkt.be في مجلتك! ✓Livraison gratuite à partir de €50 ✓Retrait en magasin ✓Prix les plus bas

الموقع الإلكتروني: mediamarkt.be

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MediaMarkt.be. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Auchan France

Auchan France

auchan.fr

Picard

Picard

picard.fr

Amazon France

Amazon France

amazon.fr

Parfois

Parfois

parfois.com

Maison du Monde

Maison du Monde

maisonsdumonde.com

LeclercDrive

LeclercDrive

leclercdrive.fr

Ziggo GO

Ziggo GO

ziggogo.tv

Jennyfer

Jennyfer

jennyfer.com

Jumia Food Tunisie

Jumia Food Tunisie

food.jumia.com.tn

Carrefour

Carrefour

carrefour.fr

Galeries Lafayette

Galeries Lafayette

galerieslafayette.com

Lidl Belgium

Lidl Belgium

lidl.be

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية