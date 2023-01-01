WebCatalog
DrawNames

DrawNames

drawnames.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DrawNames على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ارسم أسماء لتبادل هدايا سانتا السرية الخاصة بك. أبسط مولد سانتا السري على الإنترنت. قوائم رغبات مريحة. لا يتطلب التسجيل. إنه سريع وممتع ومجاني!

الموقع الإلكتروني: drawnames.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DrawNames. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Elfster

Elfster

elfster.com

Xoyondo

Xoyondo

xoyondo.com

Polltab

Polltab

polltab.com

Logopony

Logopony

logopony.com

Natter

Natter

natter.top

Whisk

Whisk


Listly

Listly

list.ly

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Ufile

Ufile

ufile.io

WatchParty

WatchParty

watchparty.me

Pixlr E

Pixlr E


Pixlr X

Pixlr X


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية