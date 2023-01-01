WebCatalog
1-800 Contacts

1-800 Contacts

1800contacts.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

في 1-800 Contacts، نتفوق على أي سعر على العدسات اللاصقة، بالإضافة إلى الشحن السريع المجاني والطلب المريح عبر الإنترنت. نحن نقدم. أنت تحفظ™

الموقع الإلكتروني: 1800contacts.com

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