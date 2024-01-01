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Digital Link is your platform to create and manage GS1 digital link QR codes at scale. Bring your products online with just a GTIN, simplify compliance with Smart Pages, and engage shoppers better before and after purchase.

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الموقع الإلكتروني: digital-link.com

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