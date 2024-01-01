WebCatalog

DialogFeed

DialogFeed

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: dialogfeed.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DialogFeed على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

DialogFeed هو حل MarTech & Communication SaaS لمراقبة جمهورك وإعلامه وتحريكه وإلهامه وإشراكه لتعزيزه وجعله سعيدًا في كل مكان: عبر الإنترنت على موقع الويب والهاتف المحمول والإنترانت والشبكة الخارجية وعلى أي شاشة في نقاط البيع، المكتب،... وأيضًا أثناء الأحداث الهجينة أو الرقمية والندوات التفاعلية عبر الإنترنت... DialogFeed: حل الجدار الاجتماعي الأخضر العالمي لإعادة نشر محتوى الوسائط الاجتماعية في كل مكان وزراعة الأشجار لتقليل البصمة الكربونية > تسليط الضوء على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والمحتوى القابل للتسوق في كل مكان يهم جمهورك!

الموقع الإلكتروني: dialogfeed.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DialogFeed. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Walls.io

Walls.io

walls.io

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

Social Native

Social Native

socialnative.com

Khoros

Khoros

khoros.com

Watchity

Watchity

watchity.com

PowerReviews

PowerReviews

powerreviews.com

Airpost

Airpost

airpost.ai

GoodSign

GoodSign

goodsign.io

MemoryFox

MemoryFox

memoryfox.io

The Happy Beavers

The Happy Beavers

thehappybeavers.com

Tagembed

Tagembed

tagembed.com

Engagez

Engagez

engagez.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.