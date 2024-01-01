DialogFeed هو حل MarTech & Communication SaaS لمراقبة جمهورك وإعلامه وتحريكه وإلهامه وإشراكه لتعزيزه وجعله سعيدًا في كل مكان: عبر الإنترنت على موقع الويب والهاتف المحمول والإنترانت والشبكة الخارجية وعلى أي شاشة في نقاط البيع، المكتب،... وأيضًا أثناء الأحداث الهجينة أو الرقمية والندوات التفاعلية عبر الإنترنت... DialogFeed: حل الجدار الاجتماعي الأخضر العالمي لإعادة نشر محتوى الوسائط الاجتماعية في كل مكان وزراعة الأشجار لتقليل البصمة الكربونية > تسليط الضوء على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والمحتوى القابل للتسوق في كل مكان يهم جمهورك!

الموقع الإلكتروني: dialogfeed.com

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