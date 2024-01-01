DialogFeed
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الموقع الإلكتروني: dialogfeed.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DialogFeed على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
DialogFeed هو حل MarTech & Communication SaaS لمراقبة جمهورك وإعلامه وتحريكه وإلهامه وإشراكه لتعزيزه وجعله سعيدًا في كل مكان: عبر الإنترنت على موقع الويب والهاتف المحمول والإنترانت والشبكة الخارجية وعلى أي شاشة في نقاط البيع، المكتب،... وأيضًا أثناء الأحداث الهجينة أو الرقمية والندوات التفاعلية عبر الإنترنت... DialogFeed: حل الجدار الاجتماعي الأخضر العالمي لإعادة نشر محتوى الوسائط الاجتماعية في كل مكان وزراعة الأشجار لتقليل البصمة الكربونية > تسليط الضوء على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والمحتوى القابل للتسوق في كل مكان يهم جمهورك!
الموقع الإلكتروني: dialogfeed.com
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