DHL International GmbH (DHL) هي شركة شحن دولية وتسليم الطرود وخدمة البريد السريع، وهي قسم من شركة الخدمات اللوجستية الألمانية Deutsche Post. تقوم الشركة بتسليم أكثر من 1.5 مليار طرد سنويًا. تأسست الشركة في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1969 ووسعت خدماتها في جميع أنحاء العالم بحلول أواخر السبعينيات. في عام 1979، تحت اسم DHL Air Cargo، دخلت الشركة جزر هاواي مع خدمة الشحن بين الجزر باستخدام طائرتين من طراز DC-3 وأربع طائرات من طراز DC-6. أشرفت Dalsey وHillblom شخصيًا على العمليات اليومية حتى أغلق إفلاسها في نهاية المطاف الأبواب في عام 1983. وفي ذروتها، وظفت DHL Air Cargo ما يزيد قليلاً عن 100 عامل وإداري وطيارين. كانت الشركة مهتمة في المقام الأول بالتسليم البحري والعابر للقارات، ولكن نجاح فيديكس دفع إلى توسعها داخل الولايات المتحدة بدءًا من عام 1983. في عام 1998، بدأت دويتشه بوست في الاستحواذ على أسهم في شركة دي إتش إل. وصلت إلى حصة مسيطرة في عام 2001، واستحوذت على جميع الأسهم القائمة بحلول ديسمبر 2002. ثم استوعبت الشركة شركة DHL في قسم Express، مع توسيع استخدام العلامة التجارية DHL لتشمل أقسام Deutsche Post الأخرى ووحدات الأعمال والشركات التابعة. واليوم، تشارك DHL Express علامتها التجارية DHL مع وحدات أعمال مثل DHL Global Forwarding وDHL Supply Chain. وقد اكتسبت موطئ قدم في الولايات المتحدة عندما استحوذت على شركة Airborne Express. يتم نشر النتائج المالية لشركة DHL Express في التقرير السنوي لشركة Deutsche Post AG. وفي عام 2016، زادت إيرادات هذا القسم بنسبة 2.7% لتصل إلى 14 مليار يورو. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بنسبة 11.3٪ مقارنة بعام 2015 لتصل إلى 1.5 مليار يورو.

الموقع الإلكتروني: dhl.com

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