قم بحجز وإدارة البريد السريع الخاص بك، وتتبع الطلبات في الوقت الفعلي لجميع شحنات Delhivery الخاصة بك والتفاعل مع خدمة عملاء Delhivery لحل أي مشكلات. مع وصول واسع النطاق لأكثر من 18000+ رمز سري، تعد Delhivery أكبر مزود لوجستي متكامل تمامًا وأسرعها نموًا في الهند والذي يوفر خدمة البريد السريع من الباب إلى الباب وتتبع الطرود في الوقت الفعلي في تطبيق واحد.

الموقع الإلكتروني: delhivery.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Delhivery. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.