WebCatalog
Delhivery

Delhivery

delhivery.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Delhivery على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بحجز وإدارة البريد السريع الخاص بك، وتتبع الطلبات في الوقت الفعلي لجميع شحنات Delhivery الخاصة بك والتفاعل مع خدمة عملاء Delhivery لحل أي مشكلات. مع وصول واسع النطاق لأكثر من 18000+ رمز سري، تعد Delhivery أكبر مزود لوجستي متكامل تمامًا وأسرعها نموًا في الهند والذي يوفر خدمة البريد السريع من الباب إلى الباب وتتبع الطرود في الوقت الفعلي في تطبيق واحد.

الموقع الإلكتروني: delhivery.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Delhivery. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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