WebCatalog
Unity Retail

Unity Retail

unityretail.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Unity Retail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعمل Unity Retail على تمكين البائعين من خلال تزويدهم بحل تنفيذ آلي لعمليات التجارة الإلكترونية الشاملة الخاصة بهم بما في ذلك الشحن والتتبع وجمع COD. من خلال التسجيل، يتمكن البائعون من الوصول إلى أكبر مجموعة بريد سريع في باكستان، كل ذلك في مكان واحد والقدرة على الشحن أينما يريدون. تساعد Unity Retail البائعين على تحسين إمكانية التسليم عن طريق اختيار شركة التوصيل المناسبة في كل مرة.

الموقع الإلكتروني: unityretail.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Unity Retail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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