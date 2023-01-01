نحن إحدى أكبر شركات توصيل الطرود في المملكة المتحدة، مع Evri ParcelShops وCourier Collections بسعر يبدأ من 2.24 جنيهًا إسترلينيًا فقط باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

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