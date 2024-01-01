Tatva

Tatva

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الموقع الإلكتروني: thetatva.in

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tatva على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة الوسائط الرقمية الأسرع نموًا في الهند، حيث تقدم لك أفضل القصص المنسقة من جميع أنحاء العالم في وقت تكافح فيه وسائل الإعلام الحرة والمستقلة من أجل الوجود. العمل على دعم سياسات الصحافة الحرة والنزيهة

الموقع الإلكتروني: thetatva.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tatva. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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