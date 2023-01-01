WebCatalog
DeHashed

DeHashed

dehashed.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DeHashed على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل تم تعريضك للخطر؟ يوفر DeHashed عمليات فحص مجانية للويب العميق وحماية ضد تسرب بيانات الاعتماد. محرك بحث حديث عن الأصول الشخصية تم إنشاؤه لمحللي الأمن والصحفيين وشركات الأمن والأشخاص العاديين للمساعدة في تأمين الحسابات وتقديم نظرة ثاقبة حول الأصول المعرضة للخطر. تنبيهات الاختراق المجانية وإخطارات الانتهاك.

الموقع الإلكتروني: dehashed.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DeHashed. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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