Daybridge هو تقويم جديد لمساعدتك على تخصيص الوقت لما يهمك. لقد سئمنا من استخدام البرامج المكتبية لتخطيط وتنظيم وقتنا الشخصي. لذلك قررنا إنشاء تقويم جديد للأشخاص، وليس للشركات.

الموقع الإلكتروني: daybridge.com

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