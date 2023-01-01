تعد شركة Cuvette (تُنطق باسم Q-vet) هي الطريقة الأولى لطلاب الجامعات والخريجين الأوائل للحصول على تدريب داخلي ووظائف في البرمجيات والإدارة والإعلام وما إلى ذلك. ويثق أكثر من 300 ألف طالب وأكثر من 6000 شركة في شركة Cuvette.

الموقع الإلكتروني: cuvette.tech

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