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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعلم البرمجة في المنزل. بناء المشاريع. كسب الشهادات. منذ عام 2014، حصل أكثر من 40 ألف من خريجي freeCodeCamp.org على وظائف في شركات التكنولوجيا بما في ذلك Google وApple وAmazon وMicrosoft.

الموقع الإلكتروني: freecodecamp.org

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