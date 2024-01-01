قم بتحسين خلاصة منتجك، وتحسين إنفاقك. قم بجذب المزيد من الزيارات إلى متجرك عبر الإنترنت وزيادة معدل التحويل عن طريق تحسين بيانات خلاصة منتجك بناءً على احتياجات القنوات المختلفة مثل إعلانات قائمة المنتجات أو مواقع مقارنة الأسعار أو الشبكات التابعة. - قم باستيراد بيانات منتجك من مصادر مختلفة بما في ذلك Shopify وWoocommerce وXML وCSV وما إلى ذلك. - قم بإثراء بياناتك عن طريق إضافة Google Analytics أو Google Sheet أو أي ملف آخر لزيادة كفاءة قوائم منتجاتك. على سبيل المثال، يمكنك تلقائيًا استبعاد المنتجات التي تتمتع بعدد زيارات مرتفع وبدون تحويلات، والمنتجات خارج موسمها، والمخزون المنخفض، وتوافر المتغيرات المنخفضة، مما سيعزز عائد الإنفاق الإعلاني لديك. - قم بإنشاء خلاصات منتجات XML أو استخدم خيار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لنشر قائمة المنتجات الخاصة بك إلى قنوات مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر Google وFacebook وCriteo. - استخدم قواعد IF-THEN لتعديل بيانات منتجك لتلبية احتياجات القنوات حتى تتمكن من الإعلان عن جميع منتجاتك والاستفادة الكاملة من خوارزميات القنوات. لا يوجد حد لكيفية تغيير بياناتك من خلال قواعد IF-THEN الخاصة بنا. - احصل على إشعارات فورية وقم بإنشاء قواعد أمان لجعل تدفق بياناتك خاليًا من الأخطاء حتى تتمكن من توفير ميزانية التسويق الرقمي المهدرة تمامًا ووقت التشغيل. - استخدم واجهة المستخدم البسيطة التي تم تحسينها من خلال تعليقات أعضائنا - كل شيء في مكان واحد. كن عضوًا في منصة التسويق الرقمي الخاصة بنا، واحصل على منتجاتنا وأفكار التوصيات المستندة إلى المعرفة حول خلاصة المنتج والإعلانات ودعم العملاء الرائع.

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