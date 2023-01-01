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Crash Course

Crash Course

thecrashcourse.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crash Course على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

في هذه الحلقة من Crash Course Engineering، نتحدث عن انتقال الحرارة والآليات المختلفة التي تقف وراءه. سنستكشف التوصيل، والتوصيل الحراري للمواد، والحمل الحراري، والطبقات الحدودية، والإشعاع. يتم إنتاج Crash Course Engineering بالتعاون مع PBS Digital Studios.

الموقع الإلكتروني: thecrashcourse.com

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