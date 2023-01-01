في هذه الحلقة من Crash Course Engineering، نتحدث عن انتقال الحرارة والآليات المختلفة التي تقف وراءه. سنستكشف التوصيل، والتوصيل الحراري للمواد، والحمل الحراري، والطبقات الحدودية، والإشعاع. يتم إنتاج Crash Course Engineering بالتعاون مع PBS Digital Studios.

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