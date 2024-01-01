تتمثل مهمة Convosight في تمكين منشئي المجتمع من توليد دخل مستدام من مجتمعاتهم. بناء أول منصة من نوعها لإدارة المجتمع لبناة المجتمع الذين يتطلعون إلى بناء مجتمعاتهم عبر الإنترنت وتنميتها وإشراكها وتحقيق الدخل منها. تم إطلاقه في البداية لمجموعات Facebook، وتثق أكثر من 100.000 مجموعة Facebook في Convosight لإدارة أكثر من 700 مليون عضو اليوم. تتضمن حلول Convosight ما يلي: 1. التعاون مع العلامات التجارية العالمية الرائدة لإنشاء وتصميم وتنفيذ حملات تسويق مجتمعية مبتكرة، مما يساعد العلامة التجارية على التواصل مع الجمهور المستهدف وإشراكه وتنشيطه في المجتمعات. 2. بناء مجتمعات العلامات التجارية على فيسبوك، وإنشاء مساحة مشتركة مملوكة بشكل مشترك مع المستهلكين المستهدفين. المجموعة هي مكان التجمع الخاص بعلامتك التجارية عبر الإنترنت حيث يمكنك التعرف على عملائك وإثارة المحادثة وطرح الأسئلة واستضافة الأحداث وتنظيم التحديات الممتعة والأنشطة الجذابة وخلق مشاعر إيجابية ورعاية السفراء.

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الموقع الإلكتروني: convosight.com

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