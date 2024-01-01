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Convosight

Convosight

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الموقع الإلكتروني: convosight.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Convosight على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتمثل مهمة Convosight في تمكين منشئي المجتمع من توليد دخل مستدام من مجتمعاتهم. بناء أول منصة من نوعها لإدارة المجتمع لبناة المجتمع الذين يتطلعون إلى بناء مجتمعاتهم عبر الإنترنت وتنميتها وإشراكها وتحقيق الدخل منها. تم إطلاقه في البداية لمجموعات Facebook، وتثق أكثر من 100.000 مجموعة Facebook في Convosight لإدارة أكثر من 700 مليون عضو اليوم. تتضمن حلول Convosight ما يلي: 1. التعاون مع العلامات التجارية العالمية الرائدة لإنشاء وتصميم وتنفيذ حملات تسويق مجتمعية مبتكرة، مما يساعد العلامة التجارية على التواصل مع الجمهور المستهدف وإشراكه وتنشيطه في المجتمعات. 2. بناء مجتمعات العلامات التجارية على فيسبوك، وإنشاء مساحة مشتركة مملوكة بشكل مشترك مع المستهلكين المستهدفين. المجموعة هي مكان التجمع الخاص بعلامتك التجارية عبر الإنترنت حيث يمكنك التعرف على عملائك وإثارة المحادثة وطرح الأسئلة واستضافة الأحداث وتنظيم التحديات الممتعة والأنشطة الجذابة وخلق مشاعر إيجابية ورعاية السفراء.

الفئات:

Business
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: convosight.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Convosight. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

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Disciple

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getroster.com

Mautic

Mautic

mautic.org

Tapatalk

Tapatalk

tapatalk.com

Subsplash

Subsplash

subsplash.com

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