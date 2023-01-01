WebCatalog
Cosmofeed

Cosmofeed

cosmofeed.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cosmofeed على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة تقدم مجموعة من المنتجات للمبدعين تمكنهم من تحقيق الدخل من الأجزاء والعرض الكامل للمحتوى الخاص بهم عبر جماهيرهم مع بناء مشاركة أعمق في المجتمعات.

الموقع الإلكتروني: cosmofeed.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cosmofeed. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Passes

Passes

passes.com

Mediavine

Mediavine

mediavine.com

Beam.gg

Beam.gg

beam.gg

CreatorU

CreatorU

creatoru.com

Cevent

Cevent

cvent.com

Travelpayouts

Travelpayouts

travelpayouts.com

Castos

Castos

castos.com

Soundful

Soundful

soundful.com

Locals.com

Locals.com

locals.com

Storyly

Storyly

storyly.io

UpContent

UpContent

upcontent.com

Adverty

Adverty

adverty.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية