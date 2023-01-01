تعمل شركة Confluent على بناء النظام الأساسي للبيانات المتحركة حتى تتمكن أي مؤسسة من الابتكار والفوز في عالم رقمي أولاً.

الموقع الإلكتروني: confluent.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Confluent. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.