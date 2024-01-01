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CompeteShark

CompeteShark

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: competeshark.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CompeteShark على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CompeteShark هو حل استخباراتي تنافسي لمراقبة وتتبع وتحليل الجهود التسويقية للمنافسين في الوقت الفعلي.

الفئات:

Business
برامج التسويق الأخرى

الموقع الإلكتروني: competeshark.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CompeteShark. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

elink.io

elink.io

elink.io

Short.io

Short.io

short.io

Revue

Revue

getrevue.co

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

TinyLetter

TinyLetter

tinyletter.com

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WatchMyCompetitor

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Marsello

Marsello

app.marsello.com

Clickx

Clickx

clickx.io

Crayon

Crayon

crayon.co

C2FO

C2FO

c2fo.com

Chartio

Chartio

chartio.com

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