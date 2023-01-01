WebCatalog
Commissure

Commissure

thecommissure.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Commissure على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابحث بعمق في ملفات PDF وExcels وPPTs والكلمات وصفحات الويب في وقت واحد.

الموقع الإلكتروني: thecommissure.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Commissure. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Google Programmable Search Engine

Google Programmable Search Engine

programmablesearchengine.google.com

Color Pop AI

Color Pop AI

app.colorpop.ai

Xodo

Xodo

xodo.com

Octoparse

Octoparse

octoparse.com

Google Search Console

Google Search Console

search.google.com

Readlang

Readlang

readlang.com

Objective

Objective

app.objective.inc

Google Videos

Google Videos

google.com

FlyLooper

FlyLooper

go.flylooper.com

Google Sites

Google Sites

sites.google.com

Compress JPEG

Compress JPEG

compressjpeg.com

네이버 데이터랩

네이버 데이터랩

datalab.naver.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية