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Colorway

Colorway

colorway.ai

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Colorway على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإنشاء رسوم توضيحية للتلوين باستخدام الذكاء الاصطناعي وقم بتلوينها! Colorway هي ثورة في الفن الرقمي، حيث تمزج تقنية الذكاء الاصطناعي مع متعة كتب التلوين التقليدية. قم بإنشاء تصميمات مذهلة وفريدة من نوعها بلمسة زر واحدة ثم اجعلها خاصة بك. مثالي للبالغين والأطفال على حد سواء، يوفر Colorway ساعات من الترفيه الإبداعي الذي يخفف التوتر. تولد خوارزمية الذكاء الاصطناعي المبتكرة لدينا عددًا لا نهاية له من صفحات كتب التلوين، مما يوفر تحديات جديدة ومثيرة في كل مرة تفتح فيها التطبيق. سواء كنت ترغب في الاسترخاء والراحة، أو ببساطة الاستمتاع بالرضا عن إنشاء قطعة فنية جميلة، فإن Colorway هو المنفذ الإبداعي المثالي.

الموقع الإلكتروني: colorway.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Colorway. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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