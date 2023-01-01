WebCatalog
Tryiton

Tryiton

tryitonai.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tryiton على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإنشاء لقطات احترافية بجودة الاستوديو، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل تحتاج إلى صورة ملف شخصي جديدة على LinkedIn، أو صور شخصية للتمثيل، أو حتى صور شخصية لصفحتك على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي؟ يمكنك توفير الوقت والمال واستخدامه جربه على الذكاء الاصطناعي لإنشاء صورة مثالية لرأسك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: tryitonai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tryiton. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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