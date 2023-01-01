colordesigner.io

الغرض الرئيسي من هذه الأداة هو المساعدة في بناء لوحة الألوان وإنشاء الصبغات والظلال بناءً عليها. ما عليك سوى اختيار لون، وسيقوم التطبيق بالباقي. يمكنك استخدام الألوان المحددة مسبقًا أو منتقي الألوان لمزيد من التحكم.

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