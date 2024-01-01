Clubistry

Clubistry

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: clubistry.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Clubistry على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Clubistry هي أداة بسيطة لإدارة النادي مع إدارة الأعضاء والتجديدات التلقائية والمدفوعات عبر الإنترنت ومنشئ مواقع الويب.

الموقع الإلكتروني: clubistry.com

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