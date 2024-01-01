Clickvoyant
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الموقع الإلكتروني: clickvoyant.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Clickvoyant على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
ومع وجود فجوة حالية تبلغ 200 مليار دولار في المواهب التحليلية، فمن الصعب ملء هذه الأدوار. Clickvoyant هو Canva لتحليلات التسويق. فهو يسمح لأي شخص بإنشاء عرض تقديمي ذو دلالة إحصائية فقط عن طريق ربط بياناته التسويقية الأولية. مع Clickvoyant، يمكن لأي شخص أن يصبح عالم بيانات
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الموقع الإلكتروني: clickvoyant.com
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