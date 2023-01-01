WebCatalog
CIS WorkBench

CIS WorkBench

workbench.cisecurity.org

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CIS WorkBench على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كل ما نقوم به في CIS هو موجه نحو المجتمع. قم بإحضار خبرتك في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى CIS WorkBench، حيث يمكنك التواصل والتعاون مع متخصصي الأمن السيبراني حول العالم. قم بالتسجيل الآن للمساعدة في صياغة توصيات التكوين لمعايير CIS وتقديم التذاكر ومناقشة أفضل الممارسات لتأمين مجموعة واسعة من التقنيات.

الموقع الإلكتروني: workbench.cisecurity.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CIS WorkBench. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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