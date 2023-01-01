WebCatalog
Dataforest

Dataforest

dataforest.sequoia.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dataforest على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

رؤى أعمق للناس في انتظارك. تقدم Dataforest by Sequoia مجموعة عميقة ومتجددة من رؤى ومعايير المكافآت الإجمالية التي تم جمعها من الشركات التي يقودها الأفراد. كلما زاد عدد أعضاء المجتمع الذين يشاركون في استطلاعاتنا، أصبحت البيانات أكثر ثراءً.

الموقع الإلكتروني: dataforest.sequoia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dataforest. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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