أداة التقييم الذاتي لعناصر تحكم CIS، أو CIS CSAT، هي تطبيق ويب مجاني يمكّن قادة الأمن من تتبع وتحديد أولويات تنفيذهم لعناصر تحكم CIS.

الموقع الإلكتروني: cisecurity.org

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