Candydate عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوظيف الفيديو تعمل على تبسيط عملية التوظيف للشركات الصغيرة، مما يجعلها رائعة مثل الحلوى.

الموقع الإلكتروني: candydate.app

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