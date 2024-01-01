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ExpenseMonkey.io هو حل لإدارة النفقات مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. تعمل المنصة على تبسيط عملية تتبع النفقات، مما يسمح للشركات بالتركيز على النمو دون تحمل عبء الإدارة المالية المعقدة. من خلال الإعداد البسيط الذي يستغرق أقل من 30 ثانية، يقدم ExpenseMonkey.io بداية خالية من المتاعب. فهو يسمح للشركات الصغيرة بتحسين إدارة نفقاتها بأقل قدر من الإعداد.

الموقع الإلكتروني: expensemonkey.io

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