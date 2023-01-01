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Cairn.info

Cairn.info

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الموقع الإلكتروني: cairn.info

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

وُلدت Cairn.info نتيجة لرغبة أربع دور نشر (بيلين، ودي بويك، ولا ديكوفيرتي، وإيريس) المسؤولة عن نشر وتوزيع مجلات العلوم الإنسانية والاجتماعية، لتوحيد الجهود لتحسين وجودها على الإنترنت، وتقديم الجهات الفاعلة الأخرى الراغبة في تطوير نسخة رقمية من منشوراتها بالأدوات التقنية والتجارية المطورة لهذا الغرض.

الموقع الإلكتروني: cairn.info

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cairn.info. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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