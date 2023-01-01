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BuzzBoard

BuzzBoard

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الموقع الإلكتروني: buzzboard.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BuzzBoard على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر BuzzBoard منصة مساعد مبيعات رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل مندوبي المبيعات أكثر ثقة وأكثر نجاحًا من خلال محتوى بيع مخصص للغاية عبر أنواع الوسائط.

الموقع الإلكتروني: buzzboard.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BuzzBoard. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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