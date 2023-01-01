يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BuzzBoard على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يوفر BuzzBoard منصة مساعد مبيعات رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل مندوبي المبيعات أكثر ثقة وأكثر نجاحًا من خلال محتوى بيع مخصص للغاية عبر أنواع الوسائط.

الموقع الإلكتروني: buzzboard.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BuzzBoard. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.