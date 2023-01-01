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Barantum هي شركة Cloud CRM الرائدة في إندونيسيا لفرق المبيعات الميدانية، وهي مصممة لمساعدة مندوبي المبيعات في حياتهم اليومية من خلال العمل كمساعدهم الشخصي. فكر في الأمر باعتباره Siri لفريق المبيعات لديك الذي تم تصميمه لجعل البيع أكثر كفاءة أثناء التنقل.

الموقع الإلكتروني: barantum.com

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