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Barantum

Barantum

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الموقع الإلكتروني: barantum.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Barantum على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Barantum هي شركة Cloud CRM الرائدة في إندونيسيا لفرق المبيعات الميدانية، وهي مصممة لمساعدة مندوبي المبيعات في حياتهم اليومية من خلال العمل كمساعدهم الشخصي. فكر في الأمر باعتباره Siri لفريق المبيعات لديك الذي تم تصميمه لجعل البيع أكثر كفاءة أثناء التنقل.

الموقع الإلكتروني: barantum.com

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