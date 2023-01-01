يعد BioDigital Human النموذج الافتراضي ثلاثي الأبعاد الأكثر شمولاً لجسم الإنسان الذي تم تجميعه على الإطلاق، والتطبيق الوحيد الذي يتضمن التشريح التفاعلي ثلاثي الأبعاد وعلم وظائف الأعضاء والظروف والعلاجات.

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