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BioDigital Human

BioDigital Human

human.biodigital.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BioDigital Human على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد BioDigital Human النموذج الافتراضي ثلاثي الأبعاد الأكثر شمولاً لجسم الإنسان الذي تم تجميعه على الإطلاق، والتطبيق الوحيد الذي يتضمن التشريح التفاعلي ثلاثي الأبعاد وعلم وظائف الأعضاء والظروف والعلاجات.

الموقع الإلكتروني: biodigital.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BioDigital Human. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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