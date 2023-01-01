WebCatalog
Beefy Finance

Beefy Finance

app.beefy.finance

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Beefy Finance على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

محسن العائد متعدد السلاسل

الموقع الإلكتروني: beefy.finance

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Beefy Finance. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Exponential DeFi

Exponential DeFi

exponential.fi

MOBOX

MOBOX

mobox.io

EX.CO

EX.CO

app.ex.co

Plabable

Plabable

plabable.com

Marcus by Goldman Sachs

Marcus by Goldman Sachs

marcus.com

USMLE Rx

USMLE Rx

usmle-rx.scholarrx.com

Bootcamp.com

Bootcamp.com

app.bootcamp.com

Bend

Bend

app.usebend.com

Smarking

Smarking

my.smarking.net

Google Finance

Google Finance

google.com

Arken Finance

Arken Finance

swap.arken.finance

M1 Finance

M1 Finance

dashboard.m1finance.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية