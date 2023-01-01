يتميز برنامج Bean Cruncher للمحاسبة عبر الإنترنت بأنه ميسور التكلفة وسهل الاستخدام ويعمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وMac وiPad وAndroid وBlackberry، ويتضمن دعمًا لمسك الدفاتر وحفظ الضرائب. مصممة لشركات البناء والحرف والمهنيين وشركات العلوم والتكنولوجيا العالية وخدمات الرعاية الصحية. نمو غير محدود. نعم، غير محدود حقا. بما في ذلك عدد غير محدود من المستخدمين والشركات والمزيد! آمن تمامًا: تشفير SSL 256 بت، ولم يتم استخدام أي مصدر مفتوح، ولدينا أمان على الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

الموقع الإلكتروني: beancruncher.com

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