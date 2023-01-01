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Bean Cruncher

Bean Cruncher

beancruncher.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bean Cruncher على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتميز برنامج Bean Cruncher للمحاسبة عبر الإنترنت بأنه ميسور التكلفة وسهل الاستخدام ويعمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وMac وiPad وAndroid وBlackberry، ويتضمن دعمًا لمسك الدفاتر وحفظ الضرائب. مصممة لشركات البناء والحرف والمهنيين وشركات العلوم والتكنولوجيا العالية وخدمات الرعاية الصحية. نمو غير محدود. نعم، غير محدود حقا. بما في ذلك عدد غير محدود من المستخدمين والشركات والمزيد! آمن تمامًا: تشفير SSL 256 بت، ولم يتم استخدام أي مصدر مفتوح، ولدينا أمان على الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

الموقع الإلكتروني: beancruncher.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bean Cruncher. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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