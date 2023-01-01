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BBC iPlayer

BBC iPlayer

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الموقع الإلكتروني: bbc.co.uk

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

BBC iPlayer هي خدمة بث عبر الإنترنت، ومتابعة، وتلفزيون، وخدمة إذاعية سابقة من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). الخدمة متاحة على مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة التلفزيون الذكية. لا تحتوي خدمات iPlayer المقدمة للمشاهدين المقيمين في المملكة المتحدة على أي إعلانات تجارية. تشير مصطلحات BBC iPlayer وiPlayer وBBC Media Player إلى طرق مختلفة لعرض نفس المحتوى أو الاستماع إليه. يعد عرض أو تسجيل البث التلفزيوني المباشر من أي محطة بث في المملكة المتحدة، أو مشاهدة برامج متابعة تلفزيون بي بي سي أو برامج تلفزيون بي بي سي عند الطلب في المملكة المتحدة دون ترخيص تلفزيوني جريمة جنائية. محتوى الفيديو عبر معايير HTML5 المفتوحة في متصفحات الويب بدلاً من Flash أو تطبيق Media Player للهاتف المحمول. في 17 أكتوبر 2018، تم استبدال العلامة التجارية BBC "iPlayer Radio" بـ BBC Sounds.

الموقع الإلكتروني: bbc.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BBC iPlayer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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