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VOA English

VOA English

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الأخبار الإنجليزية من صوت أمريكا. توفر إذاعة صوت أمريكا تغطية كاملة للولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. تعد إذاعة صوت أمريكا (VOA) أكبر محطة إذاعية دولية في الولايات المتحدة، حيث تقدم الأخبار والمعلومات بأكثر من 40 لغة لجمهور أسبوعي يقدر بـ 236.8 مليون شخص. تنتج إذاعة صوت أمريكا محتوى للمنصات الرقمية والتلفزيونية والإذاعية.

الموقع الإلكتروني: voanews.com

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