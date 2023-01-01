WebCatalog
Base64.ai

Base64.ai

base64.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Base64.ai على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بمعالجة المستندات على الفور باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وLLMs. Base64.ai هو أحد حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية والتي تفهم المستندات والصور ومقاطع الفيديو.

الموقع الإلكتروني: base64.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Base64.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

nuclia

nuclia

nuclia.com

Illusion AI

Illusion AI

illusion.ws

Opnbx.ai

Opnbx.ai

opnbx.ai

Article Factory

Article Factory

article-factory.com

Guidde

Guidde

guidde.com

Exactly

Exactly

exactly.ai

DeployBot

DeployBot

deploybot.com

Final Touch

Final Touch

final-tou.ch

Kodezi

Kodezi

kodezi.com

Caktus Student

Caktus Student

caktus.ai

D-ID

D-ID

d-id.com

Biteable

Biteable

biteable.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية