WebCatalog
Axiom

Axiom

cloud.axiom.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Axiom على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

جميع البيانات الخاصة بك، في كل وقت. توقف عن الاختيار بين بياناتك وتكاليفك مع حل إدارة السجلات بدون خادم من اكسيوم.

الموقع الإلكتروني: axiom.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Axiom. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Soundiiz

Soundiiz

soundiiz.com

LogDNA

LogDNA

app.logdna.com

Serverless

Serverless

app.serverless.com

Gigstimer

Gigstimer

app.gigstimer.com

Agiled

Agiled

my.agiled.app

Apicbase

Apicbase

app.apicbase.com

BoxHero

BoxHero

web.boxhero-app.com

Churchteams

Churchteams

churchteams.com

Waldo

Waldo

app.waldo.com

Therms

Therms

app.therms.io

Function Point

Function Point

hosted.functionpoint.com

CrewTracks

CrewTracks

app.crewtracks.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية