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LogDNA

LogDNA

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الموقع الإلكتروني: logdna.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LogDNA على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

LogDNA هو حل مركزي لإدارة السجلات يساعد مالكي التطبيقات على العمل بشكل أكثر انسجامًا في عالم DevOps.

الموقع الإلكتروني: logdna.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LogDNA. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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