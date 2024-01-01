Avetta

Avetta

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الموقع الإلكتروني: avetta.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Avetta على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

The only all-in-one contractor risk management platform you need. Use the platform trusted by over 130,000 businesses in over 120 countries to build safe, sustainable and secure connections.

الموقع الإلكتروني: avetta.com

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