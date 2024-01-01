GRMS هي الشركة الرائدة المعترف بها في تقديم برامج تقييم مخاطر الموردين القابلة للتخصيص في أكثر من 120 دولة حول العالم. من خلال الاستفادة من منصة التكنولوجيا المتقدمة، يوفر نظام إدارة المخاطر (GRMS) للشركات القدرة على الإدارة الاستباقية والمراقبة المستمرة لمورديها بحثًا عن مكونات المخاطر الرئيسية. تشمل خدمات GRMS التحقق من البيانات والمراجعة المادية للوثائق ونظام الدعم الذي يساعد الموردين على الحصول على الامتثال لمتطلبات تقييم المخاطر الفريدة للعميل. منذ عام 2010، تخدم GRMS عملاء عالميين من الشركات والمؤسسات بدءًا من الشركات متوسطة الحجم وحتى شركات Fortune 50.

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