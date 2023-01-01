تعرف على دراجات Ather الكهربائية الذكية ذات التسارع الأفضل في فئتها، ومدى معتمد يبلغ 146 كم، ولوحة تحكم تعمل باللمس، وشاحن منزلي. اكتشف المزيد.

الموقع الإلكتروني: atherenergy.com

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